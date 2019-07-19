«Дортрансстрой» заключит контракт на реконструкцию двух улиц в Уфе за 876 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключит контракт стоимостью 876 млн рублей с компанией «Дортрансстрой», которой предстоит реконструировать улицы 8 марта и Комсомольскую.

«Дортрансстрой» был единственным участником аукциона и предложил заключить контракт с дисконтом 0,5%. Подрядчику нужно провести реконструкцию улиц на участке от улицы Хадии Давлетшиной до Лесотехникума, протяженность — 3,8 км. Здесь планируется расширение дороги за счет сноса нежилых и жилых домов, вырубки деревьев, демонтажа остановок, укладка тактильной плитки, установка систем видеонаблюдения и светофоров. Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2021 года. Это первый этап реконструкции. Документы размещены на официальном портале госзакупок.

Напомним, ранее сообщалось, что «Дортрансстрой» займется ремонтом участка трассы М-5 в Башкирии за 160 млн рублей.