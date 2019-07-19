Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти»

Сегодня в Казани прошло заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

На заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за первое полугодие, утвержден бюджет на август 2019 года. Участники обсудили данные о социальных инвестициях компании, а также результаты работы благотворительного фонда «Татнефти». Совету директоров была представлена информация о перспективах развития нефтедобычи, возможностях и задачах бизнес-направления «Разведка и добыча». Компания намерена повышать эффективность разработки зрелых месторождений, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

Напомним, ранее в ПАО «Татнефть» появилось новое структурное подразделение — «Татнефть-Добыча».

