В «Татнефти» появилось новое структурное подразделение

В ПАО «Татнефть» появилось новое структурное подразделение — «Татнефть-Добыча», которое возглавит заместитель генерального директора компании по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов.

Он работает в «Татнефти» с 1987 года, начинал оператором по добыче нефти и газа ЦДНГ №2 НГДУ «Ямашнефть». С 2015 года — заместитель генерального директора «Татнефти» по нефтедобыче, с 2016-го — заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа, с мая 2018-го — первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа, сообщает ИА «Девон».

Ранее советник генерального директора «Татнефти» по организационному развитию Виталий Гатауллин стал заместителем гендиректора по цифровому развитию.