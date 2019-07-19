Новости общества

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Башкирии о жаре до 38°С

11:59, 19.07.2019
МЧС предупредило жителей Башкирии о жаре до 38°С
Фото: pixabay.com

По данным Гидрометцентра Башкирии, сегодня днем на юго-востоке республики ожидается сильная жара до 38°С.

С 20 по 22 июля в Зауралье Башкирии сохранится чрезвычайный 5-й класс пожароопасности, сообщает ГУ МЧС по РБ. В ведомстве призывают быть особенно осторожными при обращении с открытым огнем, следить за состоянием здоровья.

Напомним, ранее специалисты ГУ МЧС по Башкирии дали основные рекомендации жителям региона, как переносить жаркую погоду.

В ведомстве рекомендуют при малейшей возможности разуваться и ходить босиком, так как в результате этого повышается циркуляция крови. При желании обычную воду можно заменить овощами и фруктами.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров