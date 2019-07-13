В МЧС Башкирии дали рекомендации жителям, как справиться с жарой

Специалисты ГУ МЧС по Башкирии дали основные рекомендации жителям региона, как переносить жаркую погоду.

В ведомстве рекомендуют при малейшей возможности разуваться и ходить босиком, так как в результате этого повышается циркуляция крови. При желании обычную воду можно заменить овощами и фруктами.

При этом не нужно употреблять в пищу продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Также спасатели советуют отказаться от тяжелой еды, в том числе от мяса.

Во время отдыха на природе нырять в воду не нужно, так как перепад температур может спровоцировать спазм сосудов сердца. В жару лучше принимать теплый душ, сообщили в министерстве.

Среди других советов — пить зеленый чай, надевать легкую, светлую одежду из натуральных тканей, больше находиться в тени. В ведомстве водителям рекомендуют не оставлять в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением, так как в жару они нередко взрываются.

Напомним, сегодня в Башкирии ожидается повышение температуры до +39°С.