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Башкирия, Свердловская и Челябинская области создадут Уральский промышленный кластер

14:13, 08.07.2019
Башкирия, Свердловская и Челябинская области создадут Уральский промышленный кластер
Фото: innoprom.com

Власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей подписали соглашение о создании Уральского промышленного кластера.

«Объединение сил трех регионов позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ на выставке «ИННОПРОМ-2019» подписали четыре стороны — Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. вице-премьера Башкирии Раиф Абдразимов и глава управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин, передает «Облгазета.ru».

Власти регионов считают, что создание такого кластера позволит внедрить импортозамещающую продукцию и вывести ее на внешние рынки.

ПромышленностьОбществоВласть Башкортостан
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