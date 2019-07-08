Башкирия, Свердловская и Челябинская области создадут Уральский промышленный кластер

Власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей подписали соглашение о создании Уральского промышленного кластера.

«Объединение сил трех регионов позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Документ на выставке «ИННОПРОМ-2019» подписали четыре стороны — Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. вице-премьера Башкирии Раиф Абдразимов и глава управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин, передает «Облгазета.ru».

Власти регионов считают, что создание такого кластера позволит внедрить импортозамещающую продукцию и вывести ее на внешние рынки.