Путин подписал закон о дополнительной защите прав дольщиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков. Документ предполагает использование эскроу-счетов и участие Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в банкротстве застройщика.

На фонд «возлагаются обязанности по выплате возмещения гражданину — участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, предусматривающему обязательства застройщика по передаче жилого помещения в многоквартирном доме, первый договор участия в долевом строительстве в отношении которого был заключен до 20 октября 2017 года, если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или договором поручительства», говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что для этих целей подобные договоры поручительства и страхования считаются прекратившимися досрочно.

В соответствии с законом, страховщик (банк) сохраняет часть полученной страховой премии по договору страхования (часть полученной платы по договору поручительства), пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование (поручительство), а оставшаяся часть подлежит передаче Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Напомним, что 19 июня закон был принят Госдумой, а 26-го Советом Федерации.