Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно документу, который опубликован на портале нормативно-правовых актов, профицит бюджета будет сокращен на 50,9 млрд рублей до 1,88 трлн рублей.

При этом доходы бюджета вырастут на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.

Отметим, что более 129 млрд рублей будет направлено на поддержку дорожных фондов и обеспечение сбалансированности бюджета в регионах.

Кроме того, на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделят 36 млрд рублей.

Ранее Счетная палата заявила, что бюджет России в этом году может недополучить 78,5 млрд рублей доходов от запланированных поступлений дивидендов госкомпаний.

