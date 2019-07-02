В 2019 году бюджет России может недополучить 78,5 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Счетная палата заявила, что бюджет России в этом году может недополучить 78,5 млрд рублей доходов от запланированных поступлений дивидендов госкомпаний.

Изначально на этот год доходы от поступления дивидендов госкомпаний были запланированы в размере 588,3 млрд рублей. При внесении изменений в федеральный бюджет на этот год объем поступлений сократили на 24,5%, или на 144,4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что дивиденды российских публичных компаний вырастут до рекордных 3,1 трлн рублей.