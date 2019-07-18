Путин подписал закон о праве граждан обращаться в суды с коллективными исками
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, в том числе по вопросам защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ.
Согласно документу, для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек.
Такие дела будут рассматриваться судом не позднее чем через 8 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству.
Документ вступает в силу 1 октября 2019 года.
Напомним, что в конце июня Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий гражданам обращаться в суд общей юрисдикции с групповыми исками.
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