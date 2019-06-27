Госдума разрешила россиянам подавать групповые иски в суд общей юрисдикции

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий гражданам обращаться в суд общей юрисдикции с групповыми исками. Кроме того, в документе уточняются положения о групповых исках для дел, подсудных арбитражным судам.



Как пояснил председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, «возможность обращения в суд с групповыми исками появится у граждан при наличии схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего ответчика». Ранее возможность подавать такие иски предусматривалась только в арбитражном судопроизводстве.



При этом с иском в защиту прав и законных интересов группы лиц также смогут обратиться органы, организации и не являющиеся членами группы лиц граждане в установленных федеральными законами случаях.

Кроме того, должностные лица органов государственного надзора в сфере защиты прав потребителей наделяются полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.



Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит запрет вписывать в квитанции по ЖКУ суммы, признанные судом безнадежными к взысканию.

