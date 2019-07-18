Путин поручил правительству РФ отменить штрафы с незаконных камер

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах на 10 лет вперед. Кроме того, глава государства поручил правительству до следующего года решить проблему с отменой штрафов за нарушения ПДД.

Речь идет о штрафах, которые назначены по данным камер, установленных с нарушениями. В этом же пункте говорится о необходимости раскрывать данные о том, где находятся комплексы фото- и видеофиксации.

Также в перечне поручений президента указано требование обеспечить неотвратимость наказания для иностранцев, нарушающих ПДД на территории РФ.

Напомним, что президент России назвал неверным пониманием закона желание МВД спрятать камеры. Путин заявил, что самоцелью является дисциплинирование водителей, а не получение штрафа.