Путин об инфраструктуре регионов: «А губернатор там бывал хоть когда-нибудь?»

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов внимательнее относиться к состоянию инфраструктуры в регионах. Он считает, что руководители субъектов могли бы избежать многих проблем при своевременном реагировании.

«Знаете, смотрел иногда видеоматериалы, фотоматериалы, и возникал вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь, видел хоть когда-нибудь эти объекты?» — приводит слова президента ТАСС.

Главы субъектов обязаны продумывать альтернативные способы, как сделать так, чтобы люди могли пользоваться услугами образования и здравоохранения в близлежащих населенных пунктах.

На заседании Госсовета РФ Путин также отметил рост количества ДТП в 30 регионах страны. Он не стал называть эти субъекты, призвав уделять максимальное внимание этой проблеме. Отдельно он остановился на камерах видеослежения.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.