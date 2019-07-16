Минниханов поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Шелковый путь»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram поздравление в адрес российской команды гонщиков «КАМАЗ-мастер». Сегодня они выиграли ралли «Шелковый путь», заняв весь пьедестал почета.

«Взяли «Шелковый путь»!» — подписал он снимок.

Напомним, что сегодня утром экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова одержал победу в Международном ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

Вторым в общем зачете стал экипаж Андрея Каргинова, а третьим — экипаж Айрата Мардеева.