Минкульт РФ рассмотрит вопрос о реновации завода Петцольда до 9 августа

В министерстве культуры Российской Федерации сообщили «Реальному времени», что вопрос о реновации завода Петцольда должен быть рассмотрен до 9 августа.

— Заявление о переоформлении лицензии на проведение работ по сохранению культурного наследия поступило в Минкультуры России 02.07.2019. Регламентный срок рассмотрения заявления 09.08.2019 года, — сообщили в ведомстве «Реальному времени».

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что «Эдельвейс Групп», временно заморозив работы, вынужден вторично получать лицензию Минкульта на реконструкцию пивоваренного завода Петцольда на набережной Кабана.

