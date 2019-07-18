Минкульт РФ рассмотрит вопрос о реновации завода Петцольда до 9 августа
В министерстве культуры Российской Федерации сообщили «Реальному времени», что вопрос о реновации завода Петцольда должен быть рассмотрен до 9 августа.
— Заявление о переоформлении лицензии на проведение работ по сохранению культурного наследия поступило в Минкультуры России 02.07.2019. Регламентный срок рассмотрения заявления 09.08.2019 года, — сообщили в ведомстве «Реальному времени».
Напомним, ранее «Реальное время» писало, что «Эдельвейс Групп», временно заморозив работы, вынужден вторично получать лицензию Минкульта на реконструкцию пивоваренного завода Петцольда на набережной Кабана.
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