В Удмуртии прошел митинг против строительства завода по переработке отходов

В удмуртской Камбарке прошел митинг против строительства предприятия по переработке промышленных отходов 1 и 2 класса. Участники потребовали провести референдум.

Среди выступавших были депутаты из Камбарки и Сарапула от КПРФ и «Справедливой России», активисты социалистического движения, представители общественности из Нефтекамска и Чайковского, местные жители, пишет «Коммерсант».

Участники митинга приняли по его итогам резолюцию, в которой в частности предлагается организовать в Удмуртии референдум по поводу размещения предприятия по переработке отходов 1-2 классов опасности.

По официальным данным МВД по Удмуртии в митинге приняло участие около 280 человек. По оценке газеты около 400, организаторы заявляют о 1 000 человек. Акция прошла без происшествий.