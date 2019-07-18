Новости общества

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росавтодор готов потратить на ремонт 10 км трассы Казань — Оренбург 208 млн рублей

13:52, 18.07.2019
Росавтодор готов потратить на ремонт 10 км трассы Казань — Оренбург 208 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на ремонт участка трассы Казань — Оренбург на территории Татарстана. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей.

Речь идет о 10 км трассы (308—318 км).

Закупка проводится в форме электронного аукциона. Заявки принимаются с 17 до 25 июля. Сам аукцион назначен на 29 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ремонт трех участков дорог планируется потратить 520 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров