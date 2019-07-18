Росавтодор готов потратить на ремонт 10 км трассы Казань — Оренбург 208 млн рублей

«Волго-Вятскуправтодор» объявил тендер на ремонт участка трассы Казань — Оренбург на территории Татарстана. Начальная цена контракта составляет 208 млн рублей.

Речь идет о 10 км трассы (308—318 км).

Закупка проводится в форме электронного аукциона. Заявки принимаются с 17 до 25 июля. Сам аукцион назначен на 29 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на ремонт трех участков дорог планируется потратить 520 млн рублей.