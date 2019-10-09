Переход на альтернативные котельные вызовет 20%-ный рост тарифа на тепло в Татарстане

Фото: Инна Серова

О неизбежности повышения на 20% тарифа на тепло в городах Татарстана в случае перехода на новую модель рынка тепла заявили сегодня в Госсовете Татарстана на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Речь идет о модели рынка тепла, получившей название «Альтернативная котельная». Закон о ней президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. Одним из ключевых моментов модели является метод ценообразования, при котором используется наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников.

Депутаты полагают, что при этом стоимость гигакалории может вырасти до 2600—2700 рублей. Как пояснил «Реальному времени» председатель комитета Александр Тыгин, «законодатель дал возможность перехода на «альтернативную котельную», но не обязал это делать». По его словам, вопрос о переходе еще будет обсуждаться.