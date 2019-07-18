В Казани крафтовый бар BarDuck, где шеф-повар Ивлев делал ремонт, выставили на продажу

В Казани крафтовый пивной бар BarDuck/Бардак выставили на продажу.

Заведение открылось в январе 2018 года, а весной этого года шеф-повар программы «На ножах» Константин Ивлев обновил заведение. В объявлении, размещенном на Avito, указано, что «есть все для работы, заходи и делай деньги». Площадь 126 кв. метров, 58 посадочных мест. Указано, что можно «купить готовое заведение намного дешевле первоначальных вложений». Стоимость не указана, связаться с продавцами по указанным номерам не удалось.