Новости экономики

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Казани крафтовый бар BarDuck, где шеф-повар Ивлев делал ремонт, выставили на продажу

10:31, 18.07.2019
В Казани крафтовый бар BarDuck, где шеф-повар Ивлев делал ремонт, выставили на продажу
Фото: avito.ru

В Казани крафтовый пивной бар BarDuck/Бардак выставили на продажу.

Заведение открылось в январе 2018 года, а весной этого года шеф-повар программы «На ножах» Константин Ивлев обновил заведение. В объявлении, размещенном на Avito, указано, что «есть все для работы, заходи и делай деньги». Площадь 126 кв. метров, 58 посадочных мест. Указано, что можно «купить готовое заведение намного дешевле первоначальных вложений». Стоимость не указана, связаться с продавцами по указанным номерам не удалось.

ЭкономикаБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров