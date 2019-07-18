Три энергоблока атомной электростанции в Тверской области отключены от сети

В Тверской области произошло отключение трех из четырех энергоблоков Калининской АЭС.

Станция расположена на южном берегу озера Удомля. Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет, заверили в «Системном операторе».

Отключение нескольких энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росэнергоатом.

В настоящее время причины инцидента выясняются.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах.