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Промышленность

Три энергоблока атомной электростанции в Тверской области отключены от сети

09:32, 18.07.2019
Три энергоблока атомной электростанции в Тверской области отключены от сети
Фото: pixabay.com

В Тверской области произошло отключение трех из четырех энергоблоков Калининской АЭС.

Станция расположена на южном берегу озера Удомля. Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет, заверили в «Системном операторе».

Отключение нескольких энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росэнергоатом.

В настоящее время причины инцидента выясняются.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах.

Справка

Калининская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

ПромышленностьЭнергетика
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