Три энергоблока атомной электростанции в Тверской области отключены от сети
В Тверской области произошло отключение трех из четырех энергоблоков Калининской АЭС.
Станция расположена на южном берегу озера Удомля. Последствий для потребителей из-за отключения энергоблоков нет, заверили в «Системном операторе».
Отключение нескольких энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росэнергоатом.
В настоящее время причины инцидента выясняются.
Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах.
Справка
Калининская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом». В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.
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