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В Уфе водитель сбил 18-летнюю девушку на дороге, извинился и уехал

08:44, 18.07.2019
В Уфе водитель сбил 18-летнюю девушку на дороге, извинился и уехал
Фото: gibdd102.ru

Полиция ищет водителя, сбившего 18-летнюю девушку на дороге в Уфе.

Инцидент произошел напротив дома №3 по улице Бакалинской днем в среду, 17 июля. Водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Девушка получила травму головы. После оказания медицинской помощи в больнице она была отпущена домой, сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

По словам пострадавшей, водитель, выкрикнув извинения в окно, скрылся с места ДТП.

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего и ищет очевидцев инцидента.

Напомним, ранее в больницу Челнов были доставлены пять пострадавших при аварии с автобусом в Башкирии.

Происшествия Башкортостан
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