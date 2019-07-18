В Уфе водитель сбил 18-летнюю девушку на дороге, извинился и уехал

Полиция ищет водителя, сбившего 18-летнюю девушку на дороге в Уфе.

Инцидент произошел напротив дома №3 по улице Бакалинской днем в среду, 17 июля. Водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Девушка получила травму головы. После оказания медицинской помощи в больнице она была отпущена домой, сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

По словам пострадавшей, водитель, выкрикнув извинения в окно, скрылся с места ДТП.

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего и ищет очевидцев инцидента.

Напомним, ранее в больницу Челнов были доставлены пять пострадавших при аварии с автобусом в Башкирии.