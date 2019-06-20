Казань попала в пятерку лучших городов России для летних пешеходных прогулок

Казань оказалась на пятом месте в списке городов России, популярных для летних пешеходных прогулок. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического агентства «ТурСтат».

Согласно исследованию, 7% респондентов считают, что в столице Татарстана находятся самые красивые и комфортные пешеходные зоны.

На первом месте расположилась Москва (32% голосов), на втором — Санкт-Петербург (23%). Замыкает тройку Екатеринбург (15%).

На четвертом месте находится Нижний Новгород — 10% голосов.

Напомним, ранее Казань вошла в топ-5 популярных городов для поездок в июне и июле.