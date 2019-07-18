В Самарской области госпитализировали почти 70 граждан Узбекистана из-за отравления

В Самарской области около 70 граждан Узбекистана были доставлены в больницу с признаками отравления. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Узбекистана.

«По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализированы» — сказано на сайте ведомства.

Все пострадавшие работали легально и имели необходимые трудовые соглашения. Также уточняется, что работодатель уже проинформировал генконсульство Узбекистана, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением.

Ранее в детском лагере «Лучистый» под Евпаторией отравились 54 человека, большинство из которых дети, 47 из них из Татарстана.

