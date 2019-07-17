В казанском ЖК «Салават купере» открылся многофункциональный центр — видео

В казанском жилом комплексе «Салават Купере» открылся новый многофункциональный центр (МФЦ), где жители смогут получить более 180 государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В церемонии открытия МФЦ приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Здание МФЦ расположено по адресу: ул. Зилантовская, 22/15. В день многофункциональный центр сможет обслуживать порядка 150 человек.

Напомним, что в 2020 году в Казани запланировано открытие еще двух офисов многофункциональных центров. Один из них должен появиться на улице Груздева, а самый большой в Татарстане офис МФЦ планируется открыть на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольской.

