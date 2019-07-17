Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Луганской и Донецкой областей

Президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно указу президента РФ, гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Указ вступает в силу с 17 июля.

До этого право на упрощенное получение гражданства имели только те, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее «Реальное время» рассказывало как семья беженцев из Донбасса, проживающая в Набережных Челнах начала получать российское гражданство. Это произошло после звонка на прямую линию к президенту РФ.

