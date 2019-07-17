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Прокуратура уличила казанское кафе Bubble Mania в захвате земли под летнюю террасу

16:59, 17.07.2019
Прокуратура уличила казанское кафе Bubble Mania в захвате земли под летнюю террасу
Фото: bubblemania.ru

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что кафе Bubble Mania самовольно заняло прилегающую муниципальную землю. Предприниматель организовал на участке летнюю террасу.

Площадь захваченной земли — 40 кв. метров. По результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Также в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона и принятии мер к их недопущению, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, что на минувшей неделе республиканская прокуратура анонсировала проверки школ и детских садов в Татарстане после массовых жалоб жителей.

ОбществоИнфраструктураБизнесПроисшествия Татарстан
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