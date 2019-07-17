Прокуратура уличила казанское кафе Bubble Mania в захвате земли под летнюю террасу

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила, что кафе Bubble Mania самовольно заняло прилегающую муниципальную землю. Предприниматель организовал на участке летнюю террасу.

Площадь захваченной земли — 40 кв. метров. По результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Также в адрес предпринимателя внесено представление об устранении нарушений закона и принятии мер к их недопущению, сообщает прокуратура Татарстана.



Напомним, что на минувшей неделе республиканская прокуратура анонсировала проверки школ и детских садов в Татарстане после массовых жалоб жителей.

