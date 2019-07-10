Прокуратура проверит школы и детские сады в Татарстане после массовых жалоб жителей

В дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях Татарстана пройдут проверки. Соответствующее поручение дала республиканская прокуратура.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали многочисленные жалобы жителей на нарушение прав детей на доступное дошкольное образование, при организации приема учащихся в первый и десятый классы.

Проверки состоятся в Казани и крупных городах региона, в том числе в территориальных управлениях образования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По его словам, будут проанализированы статистические данные, сведения о состоянии законности в названной сфере за истекший период 2019 года, обращения граждан о нарушениях прав на образование, а также информация в СМИ.

Результаты проверок планируется подвести к 15 июля.

Напомним, ранее после вмешательства прокуратуры в Татарстане устранили нарушения в работе автошкол. Проверки прошли из-за частых ДТП с начинающими водителями.