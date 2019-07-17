Следком Башкирии рассказал о расследовании дела основателя Lingualeo, подозреваемого в убийстве сестры

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Евгений Каневский рассказал «Реальному времени» о расследовании дела основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова.

— Расследование уголовного дела продолжается, Абдулнасыров находится под стражей до 3 августа. Состояние здоровья подозреваемого не подлежит разглашению, — прокомментировал Каневский.

С его слов, Следком пока не обращался в суд с ходатайством о продлении срока содержания Абдулнасырова под стражей. Скорее всего, срок будет продлен. Результаты проведенной психиатрической экспертизы пока не разглашаются.

Напомним, основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова подозревают в убийстве сестры, которая страдала психическим расстройством. По версии следствия, убийство произошло в родительском доме в селе Дюртюли в Башкирии. Абдулнасыров признался в совершении преступления.

