Верховный суд Башкирии оставил под арестом основателя Lingualeo, подозреваемого в убийстве сестры

Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО основателя сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан»,защита Адулнасырова сообщила об ухудшении его здоровья.

«Сегодня на судебном заседании стороной защиты были представлены документы, подтверждающие определённое заболевание у Айнура Абдулнасырова.Боюсь, что в случае дальнейшего его содержания под стражей, оно будет только усугубляться. В условиях следственного невозможно обеспечить должное лечение, а также обеспечить его определёнными медикаментами», — рассказал адвокат Айнура Абдулнасырова, Руслан Ахмадуллин.

Напомним, 4 мая Дюртюлинский районный суд арестовал Абдулнасырова до 5 июля. Мужчина признался в убийстве родной сестры. По версии следствия, разработчик убил девушку в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений.