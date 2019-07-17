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КХЛ запретила судьям пользоваться социальными сетями

15:58, 17.07.2019
КХЛ запретила судьям пользоваться социальными сетями
Фото: khl.ru

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судьям будет запрещено пользоваться социальными сетями.

— Мы вводим запрет на использование социальных сетей. Поверьте, такие меры приняты для информационной безопасности. Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями.

Турнир Referee Cup? Такое впечатление, что многие арбитры не доиграли в хоккей. Рубятся так, что молюсь — только бы не было травм. Будем изучать процент жировой ткани в организме арбитров. Те, кто выйдет за пределы нормы, будут оштрафованы, — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 12-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. На прошлой неделе лига презентовала календарь регулярного чемпионата.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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