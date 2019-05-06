В Новгородской области нашли массовое захоронение времен войны

Следствееные органы СК РФ по Новгородской области организовали проверку по факту обнаружения захоронения времен Великой Отечественной войны.



«По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941—1943 годах», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.



Уточняется, что захоронение было обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции «Долина».

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В районе деревни продолжается поиск захоронений.

Ранее на «Вахте памяти» в Волгоградской области возле села Самофаловка поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14-ти солдат.

