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В Новгородской области нашли массовое захоронение времен войны

02:34, 06.05.2019
В Новгородской области нашли массовое захоронение времен войны
Фото: vnovgorod.sledcom.ru

Следствееные органы СК РФ по Новгородской области организовали проверку по факту обнаружения захоронения времен Великой Отечественной войны.

«По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут находиться останки свыше 3 тыс. советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941—1943 годах», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что захоронение было обнаружено 29 апреля членами новгородской поисковой экспедиции «Долина».

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В районе деревни продолжается поиск захоронений.

Ранее на «Вахте памяти» в Волгоградской области возле села Самофаловка поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки 14-ти солдат.

Общество
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