Мост через Мешу в Сабинском районе планируют отремонтировать за 75,2 млн рублей

«Главтатдортранс» разместил закупку на реконструкцию моста через Мешу в Сабинском районе.

Максимальная цена контракта — 75 251 476 рублей. Согласно документам, работы нужно выполнить до 25 июня 2020 года. Объем работ — 34,478 п. м. Речь идет о реконструкции моста на дороге Тимершик — Кзыл Меша. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее «Главтатдортранс» разместил несколько закупок на ремонт и строительство дорог в Татарстане. Максимальная стоимость всех закупок — 407 548 992 рубля.

