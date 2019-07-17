Трое полицейских, уволенных из-за дела Голунова, планируют восстановиться на службе через суд

Трое сотрудников полиции, которых ранее уволили из-за уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, собираются восстановиться на службе в судебном порядке.

Источник в правоохранительных органах подчеркивает, что руководство полицейских сочло, что последние не предоставили Голунову адвоката и не дали позвонить родственникам. «Но сами экс-сотрудники утверждают, что адвокат ему был предоставлен, а позвонить ему не дали, так как опасались, что он свяжется с подельниками. Бывшие оперативники готовят иск в суд с требованием о восстановлении на службе», — цитирует ТАСС источника.

Напомним, ранее МВД сообщило, что четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы по итогам служебной проверки уволены. Проверка проходила в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Широкий общественный резонанс вызвало задержание журналиста Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

