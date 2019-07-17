Детский омбудсмен Татарстана: «Дети отравились именно тем, что ели в лагере»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина пояснила в разговоре с корреспондентом «Реального времени», почему произошло отравление татарстанских детей, которые были в Крыму на отдыхе.



— Диагноз — кишечная палочка. Дети отравились именно тем, что ели в лагере, а не тем, что привезли с собой, так как дети находятся в лагере уже больше недели. Помимо детей, заболели пятеро вожатых в лагере, — подчеркнула Удачина.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк заявил, что причиной отравления детей в лагере «Лучистый» под Евпаторией могла стать инфекция, привезенная детьми из Татарстана. Сегодня стало известно, что в Крыму отравились 47 детей, приехавших на отдых из Татарстана. Ситуация на личном контроле президента республики Рустама Минниханова.

