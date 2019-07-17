В первом полугодии на реализацию нацпроектов в Татарстане выделили 8,4 млрд рублей

За первое полугодие на реализацию национальных проектов в Татарстане направлено 8,4 млрд рублей, освоено — 7,5 млрд рублей. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики по итогам исполнения консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2019 года.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане на 2019 год составляет 23,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,8 млрд рублей, бюджета Татарстана — 6,9 млрд рублей.

Всего доходы консолидированного бюджета РТ поступили в сумме 151 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в объеме 137,7 млрд рублей. Бюджет республики по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 115,6 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 22,1 млрд рублей.

«Поступление налога на прибыль за шесть месяцев составило 49,9 млрд рублей», — отметил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

За первое полугодие налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 37,2 млрд рублей. В бюджет республики зачислено 69% налога, в местные — 31%.

Напомним, Минниханов примет участие в заседании совета при президенте РФ по нацпроектам.