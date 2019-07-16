Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Данные подготовили политологи холдинга «Минченко консалтинг».

Руководитель региона набрал 14 баллов из 27 возможных. На первом месте идет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с 16 баллами. Он стал единственным, кто находится в «зеленой зоне». Врио главы Башкирии Радий Хабиров расположился в тройке (13 баллов).

Основными плюсами работы Минниханова эксперты назвали уникальное позиционирование на федеральном уровне, наличие под его управлением большого федерального или регионального проекта и поддержка на федеральном уровне. Президент Татарстана является «ветераном» российской политики.

Кроме того, сразу 10 действующих региональных глав в России из 16 находятся в «красной зоне», поэтому вероятность продолжения интенсивной кадровой ротации крайне высока. Среди них — Александр Дрозденко (Ленинградская область), Алексей Островский (Смоленская область), Сергей Ситников (Костромская область), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Левченко (Иркутская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Александр Левинталь (Еврейская автономная область).

Первый раунд отставок можно ожидать уже осенью, прогнозируют эксперты.

Напомним, в прошлой версии рейтинга Рустам Минниханов занял седьмое место среди глав ПФО.