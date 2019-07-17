«Волго-Вятскуправтодор» ищет подрядчика, который за 54,7 млн рублей проконтролирует строительство моста через Свиягу

Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства разместило закупку на осуществление строительного контроля за строительством и реконструкцией дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Также нужно будет контролировать реконструкцию мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 «Волга».

Согласно документам, место выполнения работ — «мостовой переход через реку Свияга на 757 км автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа». Максимальная цена контракта — 54 741 530 рублей. Сумма разбита по годам вплоть до 2023 года. Источник финансирования — федеральный бюджет. Документы размещены в Единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, ранее ПАО «Мостотрест» заключило контракт на строительство, а также реконструкцию мостового перехода через Свиягу в Татарстане на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга».

