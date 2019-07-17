Новости общества

01:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: описание полного солнечного затмения, расстрел Николая II и крушение Boeing 777

00:32, 17.07.2019
День в истории: описание полного солнечного затмения, расстрел Николая II и крушение Boeing 777
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 17 июля:

В 709 до н. э. китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.

В 1775 году в США был открыт первый в мире военный госпиталь.

17 июля 1942 начался первый этап Сталинградской битвы.

Кроме того, в этот день в 1975 году состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США).

17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

      В этот день родились русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник Николай Миклухо-Маклай (1846 год), русский композитор Александр Рыбников (1945), канцлер Германии Ангела Меркель (1954).

      Кроме того, 17 июля скончался французский математик Жюль Анри Пуанкаре (1912). В этот день в 1918 году был расстрелян император Николай II вместе с супругой и детьми. В 1993 году 17 июля скончался конструктор ракетно-космических и боевых стартовых комплексов Владимир Бармин.

      В России 17 июля отмечают День военно-морской авиации и День этнографа.

      ОбществоИстория
      Распечатать материал
      комментарии 0

      комментарии

      Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

      Войти через соцсети
      Свернуть комментарии

      Читайте также

      Спецпроекты

      Рекомендуем

      Новости партнеров