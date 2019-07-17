День в истории: описание полного солнечного затмения, расстрел Николая II и крушение Boeing 777

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 17 июля:



В 709 до н. э. китаец Чу Фу впервые описал полное солнечное затмение.

В 1775 году в США был открыт первый в мире военный госпиталь.

17 июля 1942 начался первый этап Сталинградской битвы.

Кроме того, в этот день в 1975 году состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США).

17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.



В этот день родились русский этнограф, антрополог, знаменитый путешественник Николай Миклухо-Маклай (1846 год), русский композитор Александр Рыбников (1945), канцлер Германии Ангела Меркель (1954).

Кроме того, 17 июля скончался французский математик Жюль Анри Пуанкаре (1912). В этот день в 1918 году был расстрелян император Николай II вместе с супругой и детьми. В 1993 году 17 июля скончался конструктор ракетно-космических и боевых стартовых комплексов Владимир Бармин.



В России 17 июля отмечают День военно-морской авиации и День этнографа.