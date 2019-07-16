Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», — говорится в тексте.

Отмечается, что эта декларация приурочена к пятой годовщине крушения Boeing 777.



Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД РФ считают обвинения в адрес россиян голословными.

