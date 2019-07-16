Опубликован список номинантов на премию ТЭФИ — 2019

Организаторы индустриальной телевизионной премии ТЭФИ объявили номинантов. Всего в этом году награды будут вручаться в 14 номинациях категории «Дневной эфир» и в 20 — «Вечерний прайм».

В число соискателей награды вошли телеведущие Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова, актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов и другие.

В категории «Дневной эфир» в номинации «Утренняя программа» в финал вышли передачи «Сегодня утром», «Кто в доме хозяин?», «Календарь», «Такие разные...», «Утро. Самое лучшее», «Светская хроника», «Настроение», «Утро Пятницы», «Утро России», следует из информации на сайте премии.



Ранее журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, выступающего организатором телепремии ТЭФИ.

