Познер выйдет из состава жюри телепремии ТЭФИ

Журналист Владимир Познер заявил о выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, выступающего организатором телепремии ТЭФИ.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий», -говорится в сообщении на сайте журналиста.

Также Познер призвал руководство фонда «Академии российского телевидения» (АТР) отказать Комитету в использовании приза ТЭФИ — бронзовой статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного.



Напомним, что последняя церемония вручения призов телевизионной премии ТЭФИ-2018 прошла в октябре прошлого года. В этом году отбор номинантов и победителей проходил по новой системе, утвержденной в апреле 2018 года.

Количество экспертов от каждого учредителя увеличилось до 150, а в голосовании приняли участие независимые специалисты. Общее количество голосующих при этом увеличилось до 1 050 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».