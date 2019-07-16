Новости общества

23:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии

22:27, 16.07.2019
Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии
Фото: ru.wikipedia.org / Jim Mattis

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие 5 лет. Она станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

Как отмечает «РИА Новости», кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен утвердили после долгих и непростых обсуждений.

На посту главы Еврокомиссии она сменит Жан-Клода Юнкера, полномочия которого истекают в конце октября.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной на посту главы Минобороны Германии. Накануне она объявила об отставке вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте.

Ранее Кристин Лагард сообщила, что покинет пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 12 сентября.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров