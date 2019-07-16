Урсулу фон дер Ляйен утвердили на пост главы Еврокомиссии

Европарламент назначил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие 5 лет. Она станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии.

Как отмечает «РИА Новости», кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен утвердили после долгих и непростых обсуждений.

На посту главы Еврокомиссии она сменит Жан-Клода Юнкера, полномочия которого истекают в конце октября.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен в 2013 году стала первой женщиной на посту главы Минобороны Германии. Накануне она объявила об отставке вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте.

Ранее Кристин Лагард сообщила, что покинет пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) 12 сентября.

