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Недвижимость

«Стройком» сообщил о получении требований кредиторов почти на 2 млн рублей

15:32, 16.07.2019
«Стройком» сообщил о получении требований кредиторов почти на 2 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Стройком» Ильфар Сабиров сообщил о получении требований кредиторов.

Речь идет о поступлении требований Ольги Стеценко в размере 136 тысяч 500 рублей. Также поступило требование ООО «РСУ-15» о включении в реестр требований кредиторов в размере 1 млн 712 тысяч 897 рублей 39 копеек. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, «Стройком» занимался строительством ЖК «Яшьлек» в Куюках, но работы не были завершены. Компания «Астелла групп» заявила о своей готовности достроить жилой комплекс. Новость озвучили во время апелляции на арест Фаика Гараева — учредителя и гендиректора фирмы «Стройком». Сообщалось, что «Астелла групп» выкупила 51% доли в уставном капитале «Стройкома» — компании-застройщика микрорайона. Однако позже сообщалось, что в Фонде поддержки дольщиков РТ обсуждают участие другого инвестора.

НедвижимостьЭкономикаОбщество Татарстан
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