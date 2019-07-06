Дольщики ЖК «Яшьлек» вышли к Кабмину Татарстана

Фото: дольщики ЖК "Яшьлек"

Несколько десятков дольщиков ЖК «Яшьлек» в Куюках вышли к Кабинету министров РТ. Об этом они рассказали «Реальному времени».

На крыльце здания дольщики смогли поймать уполномоченную по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачину. В результате беседы она записала дольщиков к себе на прием во вторник.

Помощник первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина, вышедший к собравшимся, ничего нового не сказал, ни на один вопрос конкретного ответа не дал.



Напомним, ранее компания «Астелла групп» заявила о своей готовности достроить жилой комплекс «Яшьлек» в Куюках. Новость озвучили в ходе апелляции на арест Фаика Гараева — учредителя и гендиректора фирмы «Стройком». Сообщалось, что «Астелла групп» выкупила 51% доли в уставном капитале «Стройкома» — компании-застройщика микрорайона.

