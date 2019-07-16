Кассация отказала АСВ в признании недействительной сделки «Татспиртпрома» и ТФБ на 574 млн рублей

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил ранее вынесенные решения Арбитражного суда Татарстана и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в Самаре, которые отказались признать недействительной сделку «Татспиртпрома» и «Татфондбанка» на 574 млн рублей.



Таким образом, кассационная инстанция оставила решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Напомним, речь идет о банковских операциях, совершенных 24 ноября 2016 года, по перечислению 574 млн рублей с депозитных счетов «Татспиртпрома», открытых в ТФБ.