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Кассация отказала АСВ в признании недействительной сделки «Татспиртпрома» и ТФБ на 574 млн рублей

14:49, 16.07.2019
Кассация отказала АСВ в признании недействительной сделки «Татспиртпрома» и ТФБ на 574 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил ранее вынесенные решения Арбитражного суда Татарстана и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в Самаре, которые отказались признать недействительной сделку «Татспиртпрома» и «Татфондбанка» на 574 млн рублей.

Таким образом, кассационная инстанция оставила решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Напомним, речь идет о банковских операциях, совершенных 24 ноября 2016 года, по перечислению 574 млн рублей с депозитных счетов «Татспиртпрома», открытых в ТФБ.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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