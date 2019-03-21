Апелляционный суд отказался признать недействительной сделку «Татфондбанка» и «Татспиртпрома» на 574 млн рублей
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре подтвердил решение Арбитражного суда Татарстана, который в конце декабря 2018 года отказался признать недействительной сделку между ПАО «Татфондбанк» и АО «Татспиртпром» на 574 млн рублей.
Таким образом, жалоба Агентства по страхованию вкладов оставлена без удовлетворения, следует из картотеки арбитражных дел.
Напомним, речь идет о банковских операциях, совершенных 24 ноября 2016 года, по перечислению 574 млн рублей с депозитных счетов «Татспиртпрома», открытых в ТФБ.ЭкономикаБанки Татарстан
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