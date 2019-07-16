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Бывший игрок «Салавата Юлаева» Сергей Соин завершил карьеру

12:56, 16.07.2019

Экс-нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Соин завершил спортивную карьеру. Он вошел в тренерский штаб СДЮШОР «Крыльев Советов».

«Еще один воспитанник «Крыльев» Сергей Викторович Соин станет ассистентом Евгения Александровича Щербакова в командах КС-05 и КС-10», — сообщает пресс-служба столичного клуба.

За «Салават Юлаев» Соин выходил на протяжении двух сезонов начиная с 2015 года. В общей сложности нападающий принял участие в 72 матчах уфимцев, в которых отметился 8 заброшенными шайбами и 9 передачами.

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