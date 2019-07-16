К новому учебному году в Казани сдадут школу на 1,5 тысячи мест

Фото: Инна Серова

В 2019 году в Татарстане планируется сдать 15 новых школ, сообщил сегодня на пресс-конференции замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

По словам замминистра, в прошлом году в республике было построено 10 школ на 5497 мест. В общей сложности это обошлось бюджету в 4,65 млрд рублей.

Ильшат Гимаев уточнил, что в рамках нацпректа «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье» в Казани в этом году будет сдана новая школа на 1501 место в ЖК «Весна».

Ранее «Реальное время» писало, что в «Салават Купере» в 2018 году построили школу на 1224 места, что не закрывает потребностей микрорайона.

