Управляющий казанского ЖК «Олимп» продает долги компании за 8,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Жилой комплекс «Олимп» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. На аукцион выставлена дебиторская задолженность, начальная цена которой составляет 8,6 млн рублей.

Размер задолженности совпадает с начальной ценой. Заявки на участие принимаются с 22 июля по 28 августа, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что строительством ЖК, а также гостиницы и торгового комплекса «Олимп» занималась одноименная бизнес-группа экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина. Однако из-за банкротства группы активы были распроданы. В 2017 году «Реальное время» писало, что торговый комплекс и гостиница отошли структурам, связанным с «Унистроем».