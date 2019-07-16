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«Камгэсэнергострой» подал иск на 4,2 млн рублей к челнинскому технопарку «БСИ»

09:27, 16.07.2019
«Камгэсэнергострой» подал иск на 4,2 млн рублей к челнинскому технопарку «БСИ»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ПАО «Камгэсэнергострой» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Технопарк «БСИ», зарегистрированному в Набережных Челнах по адресу: ул. Полиграфическая, д. 34.

Сумма исковых требований — 4 234 988 рублей 66 копеек. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям, по данным системы «Электронное правосудие». Основной вид деятельности ООО «Технопарк «БСИ» — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, по данным rusprofile. Дата регистрации — 28 октября 2015 года, уставной капитал — 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее ООО «А Плюс Девелопмент» (Санкт-Петербург) подало в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).

ЭкономикаПромышленностьОбщество Татарстан
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